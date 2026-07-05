Раскрыты главные темы июльского саммита НАТО

На предстоящем саммите НАТО лидеры обсудят увеличение оборонных инвестиций, ситуацию на Украине и последние события на южных рубежах альянса. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

В соцсети X Дуран раскрыл, чему будет посвящен 6-й саммит НАТО, который планируется провести на следующей неделе в Анкаре.

«На саммите будет проведен всесторонний анализ шагов, предпринятых в рамках решения об увеличении оборонных инвестиций, а также усилий Альянса в сфере сдерживания и обороны. Кроме того, лидеры проведут стратегический обмен мнениями об угрозах, рисках и вызовах в евроатлантическом регионе, а также рассмотрят ситуацию на Украине и последние события на южных рубежах Альянса», — написал Дуран.

По его словам, также запланирован ряд двусторонних встреч Эрдогана с главами государств и правительств стран-участниц. Торжественный прием и ужин состоятся 7 июля в президентском комплексе.

6-й саммит НАТО пройдет 7–8 июля 2026 года в Анкаре. Председательствовать будет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Западная пресса считает, что разговор на встрече будет тяжелым из-за обид Трампа на союзников по НАТО.