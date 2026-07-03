Трамп пожаловался на занятость

Президент США Дональд Трамп пожаловался на свою занятость. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью второй леди США Уше Вэнс глава Белого дома заявил, что из-за плотного графика он не может поплавать. Кроме того, Трамп добавил, что не играет в гольф на территории Белого дома, чтобы «его видели работающим, а не играющим».

«Не знаю, хорошо ли я выгляжу в купальном костюме. Я уже давно не надевал купальный костюм, я слишком занят», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что читает статьи о себе.