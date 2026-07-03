Трамп признался в невинном развлечении

Президент США Дональд Трамп заявил, что иногда читает статьи о себе самом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Трамп сделал в интервью второй леди США Уше Вэнс. На вопрос о том, есть ли у него время на чтение «для развлечения», он рассказал, что читает статьи о себе. При этом он также уточнил, что предпочитает газеты.

«Я читаю в основном газеты. Обычно я читаю материалы о себе», — заявил он.

Ранее Трамп заявил о заслугах перед Израилем на фоне темы Ирана.