Лукашенко сделал подарок главе Индонезии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарок главе Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Detik.
Как сообщает издание, Лукашенко подарил Субианто свою ручку — он использовал ее для росписей в книге почетных гостей. Источник также отмечает, что подарок удивил Субианто.
«Президент Индонезии на мгновение выглядел удивленным, затем улыбнулся», — сообщает издание.
Напомним, что ранее Лукашенко направился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В Индонезии он посетил президентский дворец Истана Мердека. После он прибыл в Мьянму.