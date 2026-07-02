Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарок главе Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Detik.

Как сообщает издание, Лукашенко подарил Субианто свою ручку — он использовал ее для росписей в книге почетных гостей. Источник также отмечает, что подарок удивил Субианто.

«Президент Индонезии на мгновение выглядел удивленным, затем улыбнулся», — сообщает издание.

Напомним, что ранее Лукашенко направился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В Индонезии он посетил президентский дворец Истана Мердека. После он прибыл в Мьянму.