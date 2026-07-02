Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Встреча главы белорусского государства с президентом страны Мин Аун Хлайном состоится 2 июля. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате «один на один», — сказано в публикации.

Уточняется, что стороны обсудят сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере.

Также планируется утвердить план совместных действий на 2026–2028 годы.

Ранее Лукашенко в рамках госвизита в Джакарту встретился с президентом Индонезии.

Лукашенко направился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

29 июня белорусский лидер встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.