Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Встреча главы белорусского государства с президентом страны Мин Аун Хлайном состоится 2 июля. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате «один на один», — сказано в публикации.
Уточняется, что стороны обсудят сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере.
Также планируется утвердить план совместных действий на 2026–2028 годы.
Ранее Лукашенко в рамках госвизита в Джакарту встретился с президентом Индонезии.
Лукашенко направился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.
29 июня белорусский лидер встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.