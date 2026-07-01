Аномальная жара добралась до США

Аномальная жара, которая некоторое время назад стала наблюдаться в странах Европы, добралась до США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По сообщению издания, в США пришла волна экстремальной жары. Сильнее всего она ощущается в центральных и северных штатах. К примеру, на большей части Айовы было объявлено штормовое предупреждение — термометра воздуха в штате превышает +32C°, а индекс жары, показывающий ощущаемую температуру с учетом влажности, может достигнуть +43C°. Ожидается, что аномальная погода продержится всю текущую неделю.

На данный момент местные власти уже внесли изменения в график работы детских учреждений, многие уличные мероприятия были отменены из-за жары.

Ранее специалисты рассказали о причинах аномальной жары в Европе.