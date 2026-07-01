Почему Европу накрыла жуткая жара?

На прошлой неделе Францию накрыла рекордная жара: в западных регионах страны воздух прогрелся до 39-43 градусов Цельсия. То же самое произошло с Великобританией. Испания, Германия, Австрия, Нидерланды и Швейцария тоже побили июньские рекорды температур. Портал theconversation.com рассказал, что происходит с жарой в Европе и почему на этот раз она особенно опасна для здоровья.

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Аномальной жарой считаются периоды времени, когда средняя температура держится на отметке выше нормы на протяжении трех и более дней; статистику сравнивают по погодным данным, собранным в прошлом в той же локации.

Европейская жара вызывает проблемы по двум причинам, и первая из них — время. В Европе самым жарким временем года обычно выступает середина или конец июля, примерно через месяц после летнего солнцестояния. Однако недавние исследования выдвинули предположение, что жаркие дни уже некоторое время начинают приходить уже в июне. С 1950-го лишь одна аномальная тепловая волна наступила раньше текущей, разворачивающейся за недели до пика европейского лета.

Актуальные данные показывают, что глобальное потепление делает периоды аномальной жары более частыми и сильными. Одна научная работа изучила жару, накрывшую юго-восток Англии в июне 2025 года, и обнаружила, что без тепличных газов, генерируемых людьми, подобные тепловые волны случались бы максимум раз в 50 лет. Но учитывая потепление на 1,3 градуса Цельсия, вызванное человеческой активностью, теперь аномальная жара приходит минимум каждые пять лет.

А вторая причина беспокойства — интенсивность жары. В мире без глобального потепления нечто подобное не происходило бы так рано, не говоря уже о постоянной смене температурных рекордов. Так, на конец июня пришлись самые жаркие дни во Франции аж с 1947 года, когда ученые начали вести статистику. Средняя температура воздуха по стране составила 29,9 градусов Цельсия. Уже суток эта цифра выросла до абсолютного рекорда июня — 41 погодная станция докладывала о температурах свыше 43 градусов.

Франция также испытала самую теплую ночь за всю историю страны — температура в среднем составляла 21,6 градусов. Ночью было так жарко, что в некоторых реках вода нагрелась слишком сильно для охлаждения ядерных электростанций. Испания на той же неделе также поставила рекорды по дневной и ночной температуре — в некоторых частях страны воздух нагрелся более чем до 45 градусов.

На локальном уровне тепловые волны проходят, когда над регионом устанавливается система высокого давления. Она выполняет роль своего рода «крышки» над землей, которая запирает тепло и сдвигает его вниз, параллельно рассеивая облака. На глобальном — аномальная жара приходит в результате глобального потепления. Дополнительный жар, запертый в атмосфере, меняет паттерны погоды по всей планете; он же допускает формирование медленно движущихся систем высокого давления.

Исследования показывают, что между 1950 и 1999 годами Европа выдержала пять тепловых волн. Между 2000 и 2021-м их было уже 18. Если добавить к этим цифрам жару 2022, 2023 и 2025 годов, то получатся уже 20 сильных периодов аномальной жары всего за 25 лет.

Недавняя жара во Франции унесла дюжины жизней, где люди тонули, спасаясь от жары. По мнению специалистов, жара уже представляет критический риск для здоровья многих людей, а в ближайшем будущем поселения на юге и в центре Европы будут особенно уязвимыми. Сочетание высокой температуры и влажности может причинить вред здоровью детей и пожилых людей, чьи тела менее эффективно испаряют пот для регулирования температуры организма.