Уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер хочет побороться за пост генсека НАТО в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Observer.

Выборы нового генсека альянса пройдут только в 2028 году, но Стармер уже сейчас думает о назначении на эту должность. Выставление кандидатуры потребует от него «длительной и последовательной» поддержки британского правительства, считают журналисты.

Сторонники Стармера называют его плюсами «высокий уровень авторитета среди коллег по G7» и очень тесные отношения с Владимиром Зеленским. Доходит того, что «иногда они по ошибке звонят друг другу».

На этой неделе Стармер заявил, что покидает пост премьера Британии. Главный претендент на его место — экс-мэр графства Большой Манчестер Анди Бернэм, Он может стать премьером уже до конца июля.

Пост генсека НАТО занимает сейчас экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что для Стармера «ненавидеть Россию важнее, чем помогать с ситуацией на Ближнем Востоке».