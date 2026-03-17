Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпочитает ненавидеть Россию, а не помогать Ближнему Востоку. На это указал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что британский премьер анонсировал скорую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стармер призвал Европу к противостоянию с Россией

«Очевидно, что ненавидеть Россию важнее, чем помогать с ситуацией на Ближнем Востоке», — высказался журналист.

Ранее Кир Стармер и его канадский коллега Марк Карни пообещали продолжать оказывать давление на Россию. Они также выразили твердую поддержку Украине.