Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию — в его рамках он планирует встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Встреча Путина и Лукашенко запланирована на сегодня. Отмечается, что во время переговоров они собираются обсудить как вопросы сотрудничества между странами, так и обстановку в мире.

«Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире», — сообщает источник.

Лукашенко уже вылетел рейсом из Белоруссии.

Раскрыты возможные темы встречи Путина и Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине изменится в случае втягивания в него Белоруссии.