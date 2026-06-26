Лукашенко передал послание Зеленскому через его представителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Владимира Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».

«Передайте Зеленскому: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинская сторона понимает это и уже дала ответ.

Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным

Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно втягиваться в украинский конфликт.

Также он сказал, что Белоруссия в любой ситуации будет рядом с Россией.