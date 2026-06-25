Иран объяснил, как безопасно проходить через Ормузский пролив

Иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) объяснило, как судам безопасно проходить через Ормузский пролив. Об этом управление написало в соцсети X.

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Согласно информации PGSA, проходить через пролив можно только по тем маршрутам, которые установлены властями Ирана. Там также добавили, что ответственность за нарушение этой рекомендации ложится на владельцев судна.

«Любое передвижение вне маршрута, определенного управлением, не гарантирует безопасный проход, не предполагает страховое покрытие и связанную с этим ответственность», — сообщили в управлении.

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