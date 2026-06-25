Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе обстреляли грузовое судно. Об этом пишет РИА Новости.

По информации UKMTO, в судно попал неизвестный снаряд. В итоге был поврежден мостик. Среди экипажа никто не пострадал.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 7,5 морских милях (около 14 километров – прим. ред.) к юго-востоку от города Дахит в Омане. Неизвестный снаряд попал в правый борт грузового судна, что привело к повреждению мостика», — сообщили в управлении.

Ранее через Ормузский пролив стартовал проход судов в рамках плана эвакуации.