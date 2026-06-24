Стартовал проход судов через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации

Международная морская организация (IMO) при ООН в среду сообщила о начале транзита судов через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Вывод морского транспорта осуществляется в соответствии с утвержденной программой эвакуации, передает РИА «Новости».

«Корабли уже начали проходить в рамках плана», – заявили в пресс-службе IMO, пишет Reuters.

Напомним, Международная морская организация ООН приступила к выводу экипажей заблокированных в Персидском заливе судов.

Президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

Навигационные системы впервые с момента обострения ситуации зафиксировали движение по установленному официальному коридору.