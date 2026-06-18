Мерц выступил против новых долгов для Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против новых долгов при обсуждении финансовой программы Евросоюза. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Мерца, бюджет Евросоюза должен оставаться сбалансированным. Из-за этого, как считает канцлер, Европе придется приложить особые усилия для утверждения бюджета на период с 2028 года.

«У нас есть и очень сложная тема — вопрос будущей финансовой программы Европейского союза... Я со своей стороны дал понять: новых европейских долгов быть не может», — заявил Мерц.

Ранее Мерц раскрыл, скоро ли Украину и Молдавию примут в Евросоюз.