Мерц раскрыл, скоро ли Украину и Молдавию примут в Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил старт переговорного процесса между Евросоюзом, Украиной и Молдавией, однако подчеркнул, что полноправное членство этих стран в объединении остаётся «делом отдалённой перспективы», передаёт ТАСС.

Прибыв на плановый саммит ЕС в Брюсселе, немецкий лидер назвал значимым шагом решение Европейской комиссии об открытии первого переговорного кластера с Киевом и Кишинёвом, состоявшееся 15 июня.

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По его словам, это «движение в нужном направлении», но путь предстоит долгий, и первые шаги имеют символическое и организационное значение.

Согласно существующей процедуре, переговоры о вступлении охватывают 33 тематических раздела, по каждому из которых страна-кандидат обязана полностью гармонизировать своё законодательство с правовыми стандартами Евросоюза. После открытия первого кластера еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Брюссель рассчитывает приступить к обсуждению оставшихся четырёх кластеров уже в июле.