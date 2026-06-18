Вэнс оценил исполнение обязательств Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил, как Иран исполняет свои обязательства по открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время интервью с журналистами он заявил, что Иран уже две ночи не открывал огонь по кораблям в проливе. Он добавил, что если Тегеран и дальше будет придерживаться договоренностей с США, Белый дом уменьшит свое военное присутствие в регионе.

«Вторую ночь подряд иранцы не обстреливают корабли в Ормузском проливе», — заявил он.

Ранее Вэнс признал, что США намеренно скрывают детали сделки с Ираном.