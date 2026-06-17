Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что США намеренно скрывают детали сделки с Ираном по просьбе посредников.

«Катарцы и пакистанцы, которые очень помогли в качестве посредников в соглашении с иранцами, попросили нас пока не публиковать полный текст», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет «очень мощной». Он также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшие два дня.