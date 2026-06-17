Макрон и Зеленский оконфузились

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский забыли выключить микрофон — в итоге их приватный разговор попал к журналистам. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что конфуз произошел во время саммита «Большой семерки». Во время диалога они обсудили встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа. Кроме того, Макрон также спросил Зеленского, сколько времени тот проведет на саммите «Большой семерки».

В процессе Макрон также спросил, организовал ли Зеленский двустороннюю встречу с Трампом. Часть диалога была неразборчивой, но после этого Макрон пообещал «организовать это».

Напомним, что Трамп и Зеленский встретились 16 июня.