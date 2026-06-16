Смена фокуса: что известно о встрече Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 июня, встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки». «Рамблер» собрал основное о переговорах сторон.

Фон встречи

14 июня Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пообещал воздействовать на Украину и Евросоюз ради достижения мира.

Место встречи

Встреча прошла во французском Эвиан-ле-Бене, длилась около 30 минут. Трамп и Зеленский провели переговоры за закрытыми дверями.

Напомним, что это первая личная встреча американского и украинского лидеров за последние четыре месяца — предыдущая состоялась в январе на форуме в Давосе (Швейцария).

В Белом доме ранее не подтверждали планы на отдельную встречу, но не исключали возможности краткого разговора в кулуарах.

Подтверждение встречи

Трамп подтвердил факт встречи в ходе переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, отметил, что она была «хорошей».

«Послушайте, России следует заключить сделку. Я разговаривал с президентом Путиным в воскресенье, 14 июня, примерно то же самое, они просто продолжают идти, продолжают воевать, теряют солдат, они теряют так много солдат», — посетовал президент США.

Смена фокуса с Ирана на Украину

Трамп заявил после встречи, что Вашингтон постепенно смещает фокус внимания с иранского урегулирования на украинское.

Президент отметил, что его страна намерена сделать всё возможное для завершения конфликта на Украине, призвал Россию «заключить соглашение» для прекращения боевых действий.

Позиция Зеленского

Зеленский, в свою очередь, заявил, что главной целью его участия в саммите является усиление противовоздушной обороны Украины и активизация дипломатических усилий.

После беседы Зеленский рассказал, что Трамп в разговоре с ним очень позитивно оценил возможность помощи США Украине в виде дополнительных зенитных ракет.

Киево-Печерская Лавра

В ходе встречи украинский лидер показал Трампу фотографии, сделанные в Киево-Печерской Лавре, пожаловался, что по старинным зданиям был нанесен удар.

Авторы статьи констатировали, что с психологической точки зрения показ этих кадров был удачным шагом со стороны Зеленского, вызвал негодование у президента США.

Последствия переговоров в целом

Лидеры G7 договорились в ходе «очень продуктивных» переговоров быть едиными в своей поддержке Украины и усилить давление на Россию.

Главы государств и правительств также договорились усилить давление на Россию посредством санкций в отношении ее нефти и газа,

Новая встреча

Трамп пообещал снова встретиться с Зеленским на полях саммита. В его график встреча не была внесена.

«Большая семерка»

G7 (Group of Seven) — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.