Трамп прокомментировал переговоры с Путиным и Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трамп заявил, что переговоры с Путиным и Зеленским были «очень хорошими». Он также снова упомянул, что «положил конец восьми войнам», но урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он думал.

«Я положил конец восьми войнам, и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких, но они не слишком любят друг друга, и это значительно усложняет дело», — сказал он.

Ранее Трамп не стал уточнять, кого он считает ответственным за продолжение конфликта на Украине.