Трамп не уточнил, кого считает ответственным за продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался уточнить, кого именно - Москву или Киев - он считает ответственным за продолжение вооруженного конфликта на Украине и предполагаемое нежелание идти на мирные договоренности.

"Ну, я не хочу давать комментарии на этот счет, так как стараюсь урегулировать это. А такой [вопрос] не облегчает [задачу]", - заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов.

Обсуждать дальше эту тему Трамп не стал. Он беседовал с прессой по завершении двусторонней встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен.