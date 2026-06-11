Успех Пашиняна на выборах объяснили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сыграл на дилемме «мир или война» на парламентских выборах, что способствовало его победе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

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«Команда премьера выстроила кампанию на простой развилке: сохранение мира и экономического роста при победе власти — или неопределенность и риск конфликта в случае успеха оппозиции», — объяснил он.

При этом, по словам политолога, эта дихотомия не отражает реальность. В действительности оппозиционные силы не призывали возобновить конфликт с Азербайджаном. Однако подобная риторика влияла на настроения избирателей.

Ранее Никол Пашинян объявил о плане сформировать новое правительство по итогам выборов. Его партия набрала чуть менее 50 процентов голосов, но получит в парламенте абсолютное большинство мест.