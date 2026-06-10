Трамп обратился к Пашиняну после выборов в Армении

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, где победу одержала возглавляемая им партия «Гражданский договор».

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

«Поздравляю Никола Пашиняна с его решительной победой на национальных выборах в Армении. Я был очень горд тем, что поддержал его на переизбрание», — написал Трамп.

Окончательные итоги парламентских выборов в Армении объявят 14 июня

Американский лидер отметил, что не сомневается в достижении Арменией при Пашиняне «уровня величия и успеха», которые, по словам Трампа, превзойдут самые смелые ожидания.