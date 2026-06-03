Байден опять попал в конфуз

Бывший президент США Джо Байден попал в конфуз во время презентации книги его жены Джилл. Об этом сообщает New York Post.

Как сообщает издание, во время мероприятия Джилл предложила залу задавать свои вопросы. В какой-то момент вопрос решил задать сам Байден, который присутствовал в зале. При этом, бывший президент встал и подошел к сцене, после чего задал свой вопрос раньше, чем ему подали микрофон.

«Кого ты любишь больше всего на свете?», — спросил он жену.

Джилл Байден перевела вопрос в шутку и призналась, что больше всего любит ведущую мероприятия и актрису Вупи Голдберг. Это вызвало взрыв смеха в зале, но сам Байден остался разочарован этим ответом.

Позже Байден также призвал присутствующих почитать его собственную книгу, которая выйдет осенью.

Напомним, экс-президент США нередко оказывался в неловких ситуациях. Например, летом 2022 года Байден упал с велосипеда перед журналистами во время прогулки в штате Делавэр.