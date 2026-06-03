Нетаньяху высказался о конфликте с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о своих разногласиях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на CNBC.

По словам Нетаньяху, у него с Трампом действительно есть разногласия. При этом он подчеркнул, что Израиль и США преследуют общие цели, а конфликтные ситуации постепенно решаются.

«У нас общие цели. Иногда, как и в лучших семьях, возникают тактические разногласия, но всегда находится способ их преодолеть, и мы это делаем как большие друзья», — заявил он.

Трамп подтвердил, что нецензурно отчитал Нетаньяху

Ранее Трамп заявил, что назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим» из-за атаки по Ливану.