Трамп подтвердил, что нецензурно отчитал Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post подтвердил, что в ходе последнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отчитал последнего в нецензурной форме и назвал его "чертовым сумасшедшим".

"Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном", - отметил Трамп, говоря о причинах подобных слов в адрес израильского премьера.

В то же время президент США добавил, что продолжает продуктивно сотрудничать с Нетаньяху и все еще хорошо относится к главе израильского правительства.

"Я - президент военного времени. А он - премьер-министр военного времени", - подчеркнул Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с Нетаньяху нецензурно раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они ставят под угрозу переговоры с Ираном.