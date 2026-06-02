Столтенберг: существование НАТО может закончиться

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование альянса может когда-нибудь закончиться. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Столтенберга, у него нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда. Он также сравнил альянс с браком — Столтенберг считает, что члены НАТО должны снова и снова заявлять о своей приверженности объединению. При этом он подчеркнул, что НАТО может переживать как хорошие, так и плохие времена.

«НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны помочь США.