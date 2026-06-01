Трамп заявил, что НАТО должны помочь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должны помочь его стране в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNBC.

Как объяснил Трамп, страны НАТО нуждаются в нефти, которая поступает через Ормузский пролив, поэтому им следует помочь США в этом регионе. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что США эта нефть не нужна, так как у них есть своя.

Помимо этого, Трамп добавил, что не обращался к НАТО с предложением принять участие в возобновлении работы пролива. Он объяснил, что «не уверен, что хочет этого».

«Они нам не нужны. Нам не нужна НАТО. Они были очень, очень слабы и очень печальны в своих словах. Они сказали: “Мы поможем вам, как только война закончится“», — заявил он.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует обсудить отношения с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО.