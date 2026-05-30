Раскрыто главное требование Китая к Трампу

Недавний визит президента США рассматривался Пекином как хорошая возможность ограничить объемы поставок оружия Тайваню. Об этом заявили источники South China Morning Post.

Издание опубликовало материал под заглавием «Искусство сделки: как Пекин подтолкнул Трампа «остановить» тенденцию по продаже оружия Тайваню».

Журналисты пишут, что когда президент США Дональд Трамп вернулся из Пекина, он назвал свой визит «историческим прорывом». Глава Белого дома похвастался заключенными «фантастическими торговыми сделками» и тесными связями с китайским лидером Си Цзиньпином.

На самом деле, пекинские переговорщики в кулуарах «пытались выставить свою цену», подталкивая Вашингтон к уступкам по Тайваню.

«Пекин настаивал на том, чтобы Вашингтон сократил объем оружия, поставляемого Тайваню, и замедлил темпы утверждения таких сделок. Было выражено недовольство рекордными сделками, одобренными во время второго срока Трампа», — пишет газета, ссылаясь на «людей, знакомых с вопросом».

При этом сам Трамп назвал Тайвань «фишкой» в переговорах с КНР, поставив будущие пакеты вооружений в зависимость от действий Пекина.

Китай придумал способ перехитрить Трампа

Трамп посетил Китай с государственным визитом в конце апреля. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и заявил, что США не нужна война за остров, находящийся в 10 тысячах километров.