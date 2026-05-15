Тайваньский ультиматум и так себе сделки: как прошел визита Трампа в Китай

Глава Китая Си Цзиньпин принял президента США Дональда Трампа в Пекине и предупредил его о возможном конфликте из-за Тайваня; сам Трамп сообщил о заключении «фантастических» сделок. «Рамблер» собрал главное об официальном визите Трампа в КНР.

«Трамп льстил, Си был непреклонен»

Во время переговоров 14 мая Трамп назвал Си своим другом и «великим лидером», но глава Китая уделил минимум времени обмену любезностями. Как только завершились торжественный салют и марш подразделений китайской армии, Си сразу перешел к установлению границ в отношениях двух стран.

Главной «красной линией» он назвал Тайвань, намекнув, что США не стоит вмешиваться в долгосрочные усилия Китая по установлению контроля над островом. Лидер Китая подчеркнул, что США должны подходить к вопросу Тайваня «с предельной осторожностью».

На каждом из этапов своего визита в Китай Трамп придерживался примирительного тона, пишет The New York Times. Это резко контрастировало с его публичными выступлениями на родине, где в ходе предвыборных кампаний он называл Китай «похитителем рабочих мест» и угрозой национальной безопасности. Си, напротив, за внешней приветливостью скрывал более жесткую позицию - особенно в вопросе Тайваня.

Трамп прибыл в Пекин в сопровождении группы руководителей крупных компаний, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска и главу Apple Тима Кука. По словам Трампа, их присутствие призвано продемонстрировать «уважение» к Китаю, а целью визита остается расширение доступа на китайский рынок.

Однако Си не стал формировать аналогичную делегацию. В составе китайской группы не было ни представителей автомобильного гиганта BYD, ищущего способы выхода на американский рынок, ни руководителей инновационной компании DeepSeek - ключевого игрока в сфере искусственного интеллекта.

Геополитика и договоренности

По итогам визита американской делегации Си и Трамп договорились развивать «конструктивные китайско-американские отношения стратегической стабильности», сообщается в отчете МИД Китая. По словам Си, Пекин намерен рассматривать эти договоренности как руководящую основу для взаимодействия на ближайшие три года и далее.

Си отметил, что стратегическое позиционирование будет основываться на сотрудничестве и «умеренной конкуренции» при сохранении контролируемых разногласий. Он также подчеркнул, что эти принципы должны быть воплощены в конкретных действиях.

Трамп, Си и их команды обсудили пути расширения экономического сотрудничества, сообщает CNBC. По словам представителя Белого дома, речь шла об обеспечении более широкого доступа американского бизнеса на китайский рынок и увеличении инвестиций КНР в промышленность США.

Кроме того, Трамп призвал Пекин приложить дополнительные усилия по пресечению поставок фентанила в США и значительно нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Стороны также обсудили конфликт на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове. Трамп и Си заявили, что необходимо обеспечить беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе, чтобы восстановить стабильные поставки энергоресурсов.

Как заявили в Белом доме, Си подтвердил, что Пекин выступает против «милитаризации» этой артерии и «любых попыток взимать плату за проход по ней». Китай также выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость от поставок сырья с Ближнего Востока. Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что обе страны сошлись во мнении: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием.

На государственном банкете, устроенном в честь Трампа в Пекине в четверг вечером, президент США пригласил Си посетить Белый дом 24 сентября. Ожидается, что до этого саммита стороны проведут серию дополнительных консультаций. Главная цель - добиться масштабного прорыва в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира.

Торговые сделки

Трамп заявил, что заключил «фантастические торговые соглашения, выгодные для обеих стран», во время заключительного раунда переговоров с Си. Однако крупной торговой сделки или структурного соглашения заключено не было, подчеркивает BBC News.

В интервью Fox News Трамп заявил, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing. Это станет первой за почти десять лет закупкой коммерческих лайнеров американского производства со стороны КНР. Однако это оказалось меньше, чем ожидали многие аналитики. После того как эти заявления прозвучали в эфире, акции Boeing упали более чем на четыре процента.

Без ответа остались и вопросы по поводу торгового перемирия, согласованного в октябре. Тогда Вашингтон приостановил резкое повышение пошлин на китайские товары, а Пекин ослабил ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Торговый представитель США Джеймисон Грир, сопровождавший Трампа в Китае, заявил в эфире Bloomberg TV, что решение о продлении перемирия после ноября еще не принято. В то же время Грир подчеркнул, что сделки по закупке Китаем сельскохозяйственной продукции и говядины были окончательно согласованы.

Ограничения США на поставку мощных полупроводников и оборудования для их производства остаются в силе. Эти меры направлены на то, чтобы закрыть Китаю доступ к передовым технологиям в сфере искусственного интеллекта. По словам Грира, этот вопрос не был в центре внимания прошедших переговоров.

Также Белый дом сообщил, что лидеры договорились о создании «Торгового совета» - структуры, призванной управлять двусторонними отношениями без необходимости возобновления переговоров по тарифам.