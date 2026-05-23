Ведьма пригрозила Ермаку

Если черная магия используется ради власти или устранения конкурентов, то заказчику ритуалов грозят крайне негативные последствия. Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак может обрести тяжелую карму или психические проблемы. Об этом заявила индонезийская ведьма Ньи Рату Кендари, сообщает РИА Новости.

Кендари прокомментировала сообщения о попытках Ермака «наводить порчу» на политических оппонентов.

«В индонезийской традиции santet и guna-guna считается, что человек, пытающийся использовать черную магию ради власти или устранения соперников, в первую очередь разрушает собственную духовную защиту», — сказала Ньи Рату Кендари.

По ее словам, настоящие ведьмы и маги всегда обращают внимание на цели клиента. Если он пытается использовать магию ради наживы или политической борьбы, это оборачивается «тяжелой кармой, психическими проблемами, постоянным страхом и разрушением отношений».

Кендар рассказала, что в Индонезии для наведения порчи часто используют ритуалы с фотографиями, волосами, землей с кладбища, кровью животных и благовониями меньян. Также проводятся ночные обряды на перекрестках или у баньяновых деревьев. По местным поверьям, там обитают духи.

Ранее украинская прокуратура сообщила, что Ермака консультировала гадалка и астролог Вероника Аникиевич. Он обсуждал с ней назначения людей на высокие правительственные посты, и присылал ей даты рождения кандидатов.

Минувшей зимой бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Ермак регулярно проводит магические ритуалы, используя трупы и землю с кладбищ.

Ермак — ближайший соратник Зеленского, сейчас его обвиняют в коррупции.