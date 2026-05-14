Оккультизм и политическое влияние: что известно о гадалке Ермака

На Украине раскрыли личность гадалки Вероники Аникиевич, якобы консультировавшей экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по рабочим вопросам. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Высший антикоррупционный суд Киева 14 мая отправил Ермака под арест. Экс-глава офиса Зеленского стал фигурантом дела об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. По мнению следователей, Ермак действовал в составе организованной группы.

Во время слушаний в суде прокурор обнародовала данные женщины, которая в списке контактов экс-чиновника значилась как «Вероника Фэншуй Офис». Под этим псевдонимом скрывалась 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич. Утверждается, что Ермак использовал для связи с ней отдельный телефон.

Аникиевич называет себя экспертом в области астрологии и развивает тематический Telegram-канал. С 2024 года она официально ведет предпринимательскую деятельность, специализируясь на персональных услугах и консультациях. За плечами у нее финансовое образование, а ее отец - гражданин России.

Следствие полагает, что Ермак систематически прибегал к советам астролога, принимая ключевые кадровые решения. По информации журналистов-расследователей, он отправлял Аникиевич анкетные данные и даты рождения претендентов на высокие посты. Журналисты утверждают, что во время таких переписок решалась судьба должностей премьер-министра и главы Минздрава.

Обвинение также огласило содержание диалогов, в которых консультант настраивала Ермака на конфронтацию с представителями антикоррупционных структур.

В уголовном деле также содержатся упоминания о специфических магических действиях Ермака. Украинские блогеры рассказали, что в конце 2025 года гадалка якобы проводила ритуалы, направленные против оппонентов Ермака. Аникиевич активно призывала чиновника к агрессивной стратегии защиты.

«Я сегодня очень зла, потому заранее прошу прощения за резкость. Но, с другой стороны, может быть, моя резкость настроит вас на другую волну... Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете, отхватываете нападки и избиения, не отвечая. Эскалируют они», - написала Аникиевич в одном из сообщений.

Сам Ермак в общении с журналистами категорически отверг интерес к мистике, заявив, что у него нет «никаких кукол вуду». Он подтвердил знакомство с несколькими женщинами по имени Вероника, но заявил, что не помнит подробностей их жизни.