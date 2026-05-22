Рубио спрогнозировал итоги конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио спрогнозировал, как может закончиться конфликт на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Рубио, этот конфликт скорее всего не окончится военной победой. При этом госсекретарь считает, что сторонам конфликта необходимо продолжать переговоры по урегулированию без деталей его завершения.

«Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — заявил Рубио.

Ранее Рубио прокомментировал новости о том, что США давят на Украину на переговорах.