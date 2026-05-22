Рубио прокомментировал сообщения о давлении США на Украину

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал новости о том, что Белый дом давит на Украину во время переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами в Швеции Рубио заявил, что информация о давлении США на Украину не соответствует действительности. По его словам, Белый дом не пытается заставить Киев занять какую-либо позицию.

«Истории о том, что мы принуждаем украинцев занять эту позицию, или ту позицию, не являются правдой», — заявил он.

Ранее Рубио заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине.