Глава МИД Кубы обвинил Рубио во лжи

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пытается спровоцировать военную агрессию. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Рубио лжет с целью спровоцировать военный конфликт. Паррилья подчеркнул, что Куба не является угрозой для США, но Белый дом пытается «вызвать в его стране отчаяние и крах экономики».

«Именно правительство США безжалостно и систематически нападает на кубинский народ и в последние месяцы занимается разжиганием отчаяния среди населения и крахом экономики, запрещая импорт топлива и усиливая экстерриториальный характер блокады. Он настаивает на ложности, называя Кубу государством-спонсором терроризма, в то время как именно США десятилетиями действовали безнаказанно, позволяя организовывать и осуществлять террористические акты против Кубы со своей территории и укрывая известных признанных террористов», — написал Паррилья.

Это заявление министра прозвучало на фоне серии жестких высказываний Рубио о ситуации на Кубе. По словам госсекретаря, Куба должна сменить свое руководство, так как с текущими властями США не смогут договориться. Помимо этого, он назвал Кубу «несостоявшимся государством», которое используется как платформа для разведывательных, военных и террористических операций против США.

Ранее Рубио опубликовал видеообращение к народу Кубы.