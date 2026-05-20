США выступили с предложением народу Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал видеообращение к народу Кубы на испанском языке и заявил, что президент США Дональд Трамп предлагает кубинцам выстроить «новые отношения» с Соединенными Штатами.

Слова политика приводит Axios.

«Настоящая причина того, что у вас нет ни электричества, ни топлива, ни еды, заключается в том, что те, кто управляет вашей страной, разворовали миллиарды долларов, но ничто из этого не было потрачено на помощь народу», — сказал Рубио.

Часть своей речи госсекретарь США посвятил кубинскому военно-промышленному конгломерату GAESA, основанному бывшим лидером Кубы Раулем Кастро и контролирующему более 40 процентов экономики острова. По словам Рубио, именно GAESA, а не правительство, в настоящее время является реальной властью на Кубе.

«Президент Трамп предлагает установить новые отношения между США и Кубой. Но они должны строиться напрямую с вами, кубинским народом, а не с GAESA», — заявил дипломат.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель предостерег Соединенные Штаты от вторжения на остров. Он заявил, что в случае проведения Вашингтоном военной операции произойдет «кровавая бойня, последствия которой невозможно оценить».