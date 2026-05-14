Состояние генерала Младича назвали критическим

Судья в Гааге признала, что состояние бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича является критическим. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана, Младич находится на пороге смерти. При этом, она все равно отказала в том, чтобы освободить бывшего генерала на период лечения.

«Текущее состояние Младича критическое. Он находится на последнем этапе своей жизни», — заявила она.

Отказ отпустить Младича она объяснила тем, что его состояние вызвано хроническим заболеванием, а не остро протекающей терминальной болезнью. При этом Сантана добавила, что тюремный госпиталь обеспечивает «максимальный комфорт» для Младича.

«Ему предоставлен исключительный режим посещений, который позволяет ему часто контактировать с друзьями и семьей, включая возможность присутствия членов семьи рядом с ним в последние моменты его жизни», — добавила она.

Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. После этого он 16 лет скрывался от международного правосудия, но в 2011 году был арестован сербскими властями. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман и в нарушении законов и обычаев ведения войны. Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сын Ратко Младича заявил, что тот мог перенести второй инсульт.