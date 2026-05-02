Ратко Младич мог перенести повторный инсульт в Гааге

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в Гааге, мог перенести повторный инсульт.

Об этом сообщил его сын Дарко.

«Мне сообщили из Гааги, что его перевели в больницу. Похоже, что у него снова случился инсульт», – заявил Дарко Младич телеканалу ATV.

Ратко Младич был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии в 2017 году за геноцид и преступления против человечности. В 2011 году он был арестован в Сербии после многолетнего бегства от правосудия. За время заключения генерал перенес несколько инсультов и оперативных вмешательств. В апреле 2025 года его защита подала запрос о досрочном освобождении, который был отклонен.