Вэнс прокомментировал слова Трампа о преемниках

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о своих преемниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что Вэнс и госсекретарь Марко Рубио были бы его идеальными преемниками на следующих президентских выборах.

По словам Вэнса, подобные заявления Трампа являются шуткой. При этом вице-президент считает, что для президента такие высказывания являются «естественными».

«Думаю, президент всегда был очарован политикой. За 30 лет до того, как выдвинулся на пост. Думаю, для него шутить об этом естественно», — заявил он.

Помимо этого, Вэнс также заявил, что предпочитает не рассуждать о будущих выборах, которые состоятся через два года. Вместо этого он хочет «делать хорошую работу».

«Не думаю, что президенту США нужно соревнование в телеэфире о том, кто займет его место в качестве преемника. Думаю, совсем не этого вы бы ожидали от президента», — добавил Вэнс.

Ранее Вэнс заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном.