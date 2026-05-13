Вэнс заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами заявил о наличии прогресса в переговорах с Ираном.

"Это очень чувствительные переговоры. Я не могу сказать вам всего, потому что мы пытаемся вести продуктивную дискуссию", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе консультаций с Тегераном. "Сегодня утром я провел длительное время в телефонных разговорах с [зятем президента США Дональда Трампа] Джаредом Кушнером и [спецпосланником американского лидера] Стивом Уиткоффом, а также с несколькими нашими друзьями в странах арабского мира. Я думаю, что мы добиваемся прогресса", - заявил Вэнс. "Фундаментальный вопрос заключается в том, достаточно ли этого прогресса, чтобы удовлетворить основное требование президента. Красная линия проста - ему нужно быть уверенным в том, что мы заручимся гарантиями того, что Иран никогда не получит ядерного оружия", - добавил вице-президент.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.