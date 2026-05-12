Предстоящий визит Трампа в Китай объяснили

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Китай и рассказал о том, почему эта встреча станет для американского лидера проверкой на прагматизм, а привычная для него тактика давления в этот раз может дать осечку. По мнению эксперта, на переговорах в Пекине Трампу придется столкнуться не только с жесткой позицией лидера КНР Си Цзиньпина по Тайваню, но и с тем фактом, что Китай перестал быть просто «мировой фабрикой», превратившись в технологического гиганта, диктующего свои условия.

Главной темой переговоров сторон, по словам специалиста, традиционно станет экономика, но Трампу придется осознать, что КНР больше не является просто поставщиком дешевых товаров.

Трамп хотел бы договориться с Китаем по экономическим вопросам: чтобы Пекин признал американские интересы, перестал конкурировать и мешать проектам возрождения американской промышленности. Но ситуация изменилась: Китай уже не только мастерская мира, он переманивает к себе инноваторов. Так что Трампу будет сложно ставить условия, потому что Китай — это уже сложная техника. А его любимый инструмент — пошлины — стал обоюдоострым: американские потребители недовольны их ростом. Они патриоты, когда речь идет о подъеме промышленности, но перестают ими быть, когда приходят в магазины и видят ценники на товары. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Помимо торговых войн, в повестке остро стоят территориальные и геополитические споры, добавил эксперт. Одной из конфликтных точек стал Панамский канал, где США удалось потеснить китайское влияние, что вызвало резкое недовольство Пекина. Однако куда более взрывоопасным остается тайваньский кейс, подкрепленный многомиллиардными поставками оружия.

«Есть проблема Тайваня. Американцы включили в бюджет значительную сумму — около 11 млрд долларов на поставки оружия. Для Китая это сильнейший раздражитель. Пекин настаивает, чтобы Америка официально признала Тайвань частью КНР в более отчетливых формулировках. Здесь парадокс: китайские коммунисты нашли точки соприкосновения даже со своими историческими врагами из партии Гоминьдан, которые также выступают за единый Китай. Теперь вопрос в том, что скажет Трамп и как будет развиваться этот оружейный проект дальше», — сказал он.

Макаркин отметил, что внешнеполитические приоритеты Трампа сейчас смещены в сторону Ближнего Востока. По его словам, иранский вопрос для Белого дома стоит гораздо острее, чем украинский конфликт, который на данных переговорах рискует остаться лишь фоновой темой из-за нежелания Пекина глубоко в него втягиваться.

«Я думаю, что российско-украинская тематика — это не главное во время этого визита. Может быть, стороны ее обсудят, но вряд ли Китай здесь скажет что-то отчетливое. Пекин официально "за всё хорошее", был даже китайский план урегулирования 2023 года, о котором сейчас уже не очень вспоминают. Китай не очень хочет втягиваться вообще в этот процесс. Для Трампа это сейчас тоже вторично, потому что по Ирану надо принимать решения в очень короткие сроки, там счет идет буквально на дни: наносить новый удар или нет? Китай здесь, видимо, если тема прозвучит, выскажет официальную позицию, но вряд ли что-то больше», — заявил специалист.

Многих волнует вопрос личного взаимодействия лидеров США и КНР. Сможет ли Трамп использовать свой привычный стиль жесткого давления, который он демонстрирует в отношениях с европейскими союзниками? Эксперт полагает, что с Си Цзиньпином такая тактика обречена на провал.

«Давить на Си Трамп не может. С европейцами он поступает так, потому что они зависят от Америки в рамках НАТО, и быстро эту зависимость не снизить. А Си Цзиньпин — игрок, который от США не зависит. К тому же Трамп понимает: он в 2028 году уходит с поста, а Си полностью контролирует ситуацию в стране и в 2027-м, вероятно, пойдет на четвертый срок. Трамп в данном случае — реалист. Он может сколько угодно называть Китай главным соперником внутри страны, обвиняя демократов в мягкотелости, но на самих переговорах он обязан быть прагматичен. Китай при этом не заинтересован в скандале, но и идти далеко навстречу Трампу он не собирается», — заключил эксперт.

Пресс-служба Белого дома ранее обнародовала детали визита Трампа в Китайскую Народную Республику. Согласно распространенному графику, американский лидер вылетит из Вашингтона во вторник во второй половине дня, проследовав с дозаправкой на Аляске, и прибудет в Пекин в среду. Ключевые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином запланированы на четверг и пятницу.