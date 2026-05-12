Белый дом объявил о вылете Трампа в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Пресс-служба Белого дома обнародовала детали изита президента США Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику.

Согласно распространенному графику, американский лидер вылетит из Вашингтона во вторник во второй половине дня, проследовав с дозаправкой на Аляске, и прибудет в Пекин в среду. Ключевые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином запланированы на четверг и пятницу.

Трамп назвал имя своих преемников

Этот визит, изначально анонсированный на конец марта - начало апреля и перенесенный из-за эскалации ситуации вокруг Ирана, призван определить дальнейший вектор американо-китайских отношений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал имена "идеальных" преемников.