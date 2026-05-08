Пентагон обнародовал архивы данных об НЛО

Пентагон обнародовал архив данных про НЛО
Пентагон обнародовал архивные данные про НЛО. Об этом сообщает ТАСС.
Документы появились на сайте Пентагона. Кроме того, Пентагон также пообещал, что ведомство будет регулярно выкладывать в общий доступ новые документы по НЛО. В сообщении уточняется, что новые документы будут публиковать каждые несколько недель.
«Министерство войны будет публиковать новые материалы на регулярной основе по мере их обнаружения и рассекречивания, причем пакеты документов будут размещаться каждые несколько недель», — сообщили в Пентагоне.
Это сообщение появилось после того, как президент США Дональд Трамп дал похожее обещание. После этого на сайте Пентагона выложили десятки фото, видео и текстовых документов на тему внеземной жизни.
Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что Белый дом не смог бы скрыть присутствие представителей внеземных цивилизаций.