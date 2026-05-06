Обама объяснил, почему США не смогли бы скрыть наличие пришельцев или НЛО

США не смогли бы скрыть наличие на их территории представителей внеземных цивилизаций или их космического корабля, поскольку правительство страны «ужасно плохо хранит секреты».

Об этом в среду, 6 мая, заявил президент страны Барак Обама.

— Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-то еще, находящееся под контролем правительства США, фотографии с места событий и все такое, я могу вас заверить: какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке, — высказался политик в интервью телеканалу CBS News.

Обама добавил, что действительно верит в существование внеземных цивилизаций, и пошутил, что мог бы стать «хорошим посланником», который представлял бы жителей Земли при первом контакте с пришельцами.

7 апреля конгрессмен США Тим Берчетт заявил, что инопланетяне якобы прилетали на Землю и вступали в контакт с людьми. Политик подчеркнул, что информировали об этом «практически все существующие ведомства». Также он выразил готовность пройти тест на детекторе лжи, чтобы подтвердить реальность своих заявлений касательно НЛО.