Вучич прокомментировал разлад Трампа и Мерца

Президент Сербии Александр Вучич считает, что разногласия Вашингтона и Берлина «прошли точку невозврата». По его словам, это негативно отразится на экономике балканской страны, сообщает РИА Новости.

В эфире сербского ТВ Вучич признался, что не ожидал, что американский лидер Дональд Трамп так быстро начнет противостояние с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Европе. По его словам, заявление Трампа о выводе первых 5 тысяч военных – «слишком серьезный и важный сигнал».

«То, что Мерц сказал Трампу, а Трамп ему… Очевидно, что интересы больше не совпадают и мы дошли до точки невозврата», — подчеркнул Вучич.

По его словам, плохие отношения ФРГ и США могут негативно отразиться на сербской экономике, хозяйстве и политике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный контингент в Германии сократят сильнее, чем планировалось изначально.