Президент Дональд Трамп заявил, что контингент американских военных в Германии уменьшится более чем на 5 тыс. чел., передает CNN. Политик сказал, что Вашингтон намерен значительно сократить число своих военных в ФРГ.

"Мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - отметил глава государства.

Накануне стало известно, что Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам "тщательного анализа дислокации сил" США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Агентство Reuters обратило внимание на то, что заявление Трампа прозвучало на фоне критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот обвинил США в отсутствии "стратегии выхода" из войны с Ираном и заявил, что американская сторона "унижается" в ходе переговоров. В конце апреля немецкий канцлер заявил в интервью, что европейская дипломатия будет подлинно эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в связи с данными о плане Берлина и Парижа сотрудничать по ядерному сдерживанию призывал не забывать про режим нераспространения такого оружия.