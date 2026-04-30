Трамп дал совет Стармеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоило бы поучиться манерам у британского короля Карла III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

По словам Трампа, если Стармер возьмет пример с Карла III, он сможет «добиться большего». Кроме того, он заявил, что ему все же нравится Стармер, но не нравятся некоторые его решения. Свои отношения с британским премьер-министром он назвал «очень хорошими».

«Мне сильно нравится Кир Стармер, но я думаю, что он допустил трагические ошибки по теме иммиграции и энергетики», — заявил он.

Помимо этого, Трамп также похвалил речь Карла III перед Конгрессом США. Он подчеркнул, что считает монарха «фантастическим парнем».

«Я думаю, что он был великолепен. Это была блестящая речь. Он произнес ее блестяще, с этим красивым акцентом, который есть у него. Он удостоился стоячей овации. И я подумал, что это было фантастически во всех отношениях», — добавил Трамп.

Визит Карла III в США состоялся 28 апреля. В ходе поездки монарх выступил перед американским конгрессом. Это стало первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года.

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял акцент Карла III во время встречи в Белом доме.