Опасения британских чиновников оправдались — президент США Дональд Трамп не смог удержаться от шуток и колкостей во время общения с королем Великобритании Карлом III, пишет The Guardian.

По данным газеты, британские чиновники тщательно готовили визит монарха в США. В частности, они настояли на том, чтобы беседы американского лидера и короля проходили без камер, в закрытом режимом.

Просьба британской стороны, заметили авторы статьи, была обусловлена тем, что в Лондоне опасались резких, грубых слов со стороны Трампа в адрес Карла III, упреков в отсутствии помощи от королевства в войне с Ираном.

Журналисты заметили, что президент США смог себя контролировать и не стал публично позорить монарха во время приветственной речи. Вместе с тем, он позволил себе ряд шуток и колкостей.

Так, Трамп предположил, что в Конгрессе все будут завидовать «прекрасному акценту» Карла III, когда он будет выступать с речью перед собравшимися.

Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу

По мнению обозревателей, глава США отплатил таким образом за многовековые обвинения американцев в том, что они говорят с акцентом, искажают, портят английский язык.

«Прежде чем у американцев появилась нация или конституция, у нас сначала была культура, характер и кредо. Прежде чем мы провозгласили свою независимость, американцы несли в себе редчайший дар — моральную смелость — и он пришел из маленького, но могущественного королевства по ту сторону моря», — отметил президент.

Также Трамп несколько раз назвал Карла III милым и поделился семейной историей — рассказал, что его родившаяся в Шотландии мать «любила молодого принца Чарльза».

Пикантность высказываниям придало то, что супруга монарха, королева Камилла, присутствовала при встрече, уточнили авторы статьи.

За столетия, прошедшие с момента обретения США независимости, подчеркнул президент, «у американцев не было более близких друзей, чем британцы».