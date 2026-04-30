Посол Ирана Пур: Вашингтон проиграл в конфликте с Тегераном

Соединенные Штаты потерпели поражение в конфликте с Ираном и теперь пытаются компенсировать это на переговорах. Такое заявление в ходе беседы с корреспондентом ТАСС сделал посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур. По его словам, Вашингтон проиграл не только на поле боя, но и с точки зрения глобальной экономики и в энергетической сфере. Дипломат пришел к такому выводу в связи с сокращением расчетов в долларах США.

"Они потерпели поражение, но пытаются добиться победы за столом переговоров и путем дипломатии", — сказал посол.

Как он отметил, Тегеран "после всех нападений" извне имеет право отказаться от переговоров и "требовать желаемого от противоположной стороны".

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями Соединенных Штатов и их утверждениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что американская сторона продолжает попытки оказать давление на Исламскую Республику и в то же время сообщает о своей готовности к переговорам. Подобная политика не способствует установлению мира, предупредил глава государства.